Семь человек ранено топором на центральном вокзале Дюссельдорфа

10.03.2017 10:20 · 0 комментариев

На центральном вокзале Дюссельдорфа вооруженный топором мужчина без разбора нападал на прохожих и ранил семь человек. Злоумышленник начал свою атаку, как сообщила полиция, в одном из поездов S-Bahn. Как сообщает пресс-секретарь полиции, в поезде на маршруте 28 он начал нападать на пассажиров, а в здании вокзала на других людей. Около 20 часов 50 минут 09.03.2017 диспетчерским центром полиции Дюссельдорфа было получено сообщение о преступлении с применением насилия на центральном вокзале.

Предполагаемый преступник после нападения на центральном вокзале бросился убегать по рельсам, а затем прыгнул с моста высотой несколько метров вниз на улицу. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Полиция конфисковала топор, после чего проверила, не было ли у него соучастников. 36-летний преступник является выходцем из бывшей Югославии, в настоящее время он проживал в Вуппертале.

Центральный вокзал столицы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия был вечером полностью закрыт. Поезда отменялись или направлялись в обход. Полиция прибыла с вооруженным спецназом, вокзал был эвакуирован. Над зданиями в центре города кружил вертолет. Очевидцы наблюдали, как из здания вокзала выносили раненых. Некоторым пострадавшим была оказана помощь в автобусах пожарной службы. На месте происшествия находилось много машин скорой помощи. Только после полуночи центральный вокзал был открыт для движения поездов.

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