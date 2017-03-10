Закрывала ли Меркель глаза на мошенничество с выхлопными газами?

10.03.2017 10:15 · 0 комментариев

Во время встречи Ангелы Меркель с руководителем калифорнийской экологической организации CARB в апреле 2010 года речь должна была идти об изменении климата и его регулировании. Мэри Николс (Mary Nichols) и канцлер приняли приглашение губернатора Арнольда Шварценеггера (Arnold Schwarzenegger) посетить Лос-Анджелес. Казалось, что Германия опережает Америку с точки зрения охраны окружающей среды. Но Меркель волновала совершенно другая тема.

Николс вспоминает, что сразу же после начала переговоров канцлер перешла к лоббированию немецкой автомобильной промышленности. «Ваши предельные величины оксида азота являются слишком строгими, это наносит вред нашим дизелям», сказала Меркель, как вспоминает глава CARB. Это мешает VW, Daimler и BMW продавать их автомобили в Калифорнии. Меркель производила впечатление «хорошо проинструктированного представителя» немецких автопроизводителей.

В понедельник, 06.03.2017, Николс рассказывала об этом следственному комитету Бундестага. В среду, 08.03.2017, Меркель сама отвечает на вопросы комитета. Депутатов интересует не только ее встреча со Шварценеггером и руководителем CARB. То, что канцлер защищает за границей интересы немецкой автомобильной промышленности, это нормально. Но тесные связи федерального правительства с автомобильными концернами вызывают подозрение, что офис канцлера и министерство транспорта закрывали глаза в ходе контроля строгих ограничений выбросов выхлопных газов в интересах автомобильной промышленности.

окружающая среда, экология