Путин принял Габриэля в Кремле

10.03.2017 10:12 · 0 комментариев

Во время официального визита федерального министра Зигмара Габриеля (Sigmar Gabriel) в Москву явно проявились разногласия с российским правительством, несмотря на дружественный тон. После встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Габриэль предостерег от «гонки вооружений». Лавров, со своей стороны, упрекнул НАТО в том, что оно окружает его страну.

Позже Габриэля принял также президент Владимир Путин. Источники в немецкой делегации заявили, что между ними состоялся «длительный, хороший и интенсивный разговор». И президент России, и министр иностранных дел подчеркнули свою заинтересованность в рациональных и конструктивных отношениях между обеими странами, особенно в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.

Единое мнение было также высказано по вопросу о том, что основные проблемы международной повестки дня можно решить только вместе. В завершение Габриэль и Путин говорили о том, чтобы добиться улучшение в военном положении в восточной части Украины и полного осуществления минских соглашений.

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