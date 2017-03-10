Бундестаг расширяет видеонаблюдение

10.03.2017 10:10 · 0 комментариев

Бундестаг дал зеленый свет расширению системы видеонаблюдения в общественных местах. В ночь на пятницу, 10.03.2017, парламент принял закон, который облегчает установку камер, прежде всего, частным операторам торговых центров, футбольных стадионов или стоянок.

Для этого в Федеральном законе о защите данных (Bundesdatenschutzgesetz) закреплено, что защита жизни, здоровья или свободы считается особенно важной задачей. Это положение усложнит сторонникам защиты данных предотвращение мероприятий по осуществлению наблюдения.

Кроме того, Бундестаг согласился с введением так называемых камер Bodycams для полицейских. Это видеокамеры, которые носятся полицейскими непосредственно на теле. Кроме того, федеральная полиция может в дальнейшем использовать автоматические системы считывания номерных знаков для облегчения поиска транспортных средств.

безопасность, видеонаблюдение, защита