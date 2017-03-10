Германия больше не является «лучшей страной в мире»

10.03.2017 10:08 · 0 комментариев

Какая страна является лучшей в мире? Это хотел выяснить журнал «U.S. News & World Report» совместно с консалтинговой фирмой и школой бизнеса «Wharton School of Business». Вместе они составили рейтинг 80 стран мира, оценивая государства в соответствии с такими критериями, как могущество и экономическое влияние. Также в исследовании учитывались права граждан и качество жизни.

В прошлом году Германия была на первом месте рейтинга как лучшая страна в мире. Теперь она опустилась на четвертое место. Новым лидером стала Швейцария. Канада продолжает занимать в списке второе место. Британия смогла сохранить третье место, несмотря на Брексит.

Понижение рейтинга Германия вызвано, в основном, тремя причинами – бизнес-среда, прав граждан и повышения качества жизни. Здесь произошли ухудшения, что исследование объясняет растущей неуверенностью общества в связи с кризисом беженцев.

Германия, рейтинг, экономика