Новый закон способствует более качественному лечению застрахованных пациентов

10.03.2017 10:06 · 0 комментариев

До сих пор лечение по медицинскому страхованию должно было быть, прежде всего, дешевым. Новый закон гарантирует, что в будущем большую роль будут играть качество медицинской помощи и лекарственных средств. В ближайшие месяцы будут значительно расширены услуги.

Новые правила для застрахованных пациентов:

Очки по рецепту для некоторых категорий пациентов.

Выбор вспомогательных средств в зависимости от качества и цены.

Расширение выбора инструментов без доплаты.

Улучшение консультирования в санитарных учреждениях и аптеках.

Больничные кассы должны публиковать свои средства в Интернете.

Терапевты могут определять продолжительность и вид лечения.

Более высокие зарплаты для физиотерапевтов и логопедов.

Что касается большинства пациентов: в будущем очки при определенных условиях снова будут оплачиваться больничными кассами. Те, кто страдает близорукостью или дальнозоркостью более шести диоптрий, снова будет получать помощь по рецепту.

Закон предусматривает ещё более значительные улучшения для пациентов. Так, медицинские страховые компании должны в будущем во время закупок вспомогательных средств, таких как протезы, учитывать также качество продукции, а не только цену.

Кроме того, система государственного страхования в будущем будет иметь больший выбор инструментов без доплаты. Санитарные учреждения и аптеки в настоящее время также обязаны лучше консультировать своих клиентов относительно таких продуктов. Медицинские страховые компании должны тоже обеспечить более эффективную поддержку: они обязаны информировать застрахованных о качестве их средств.

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