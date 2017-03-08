Полиция ФРГ отмечает увеличение поставок кокаина

08.03.2017 10:55 · 0 комментариев

Согласно статистическим данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, в стране ежегодно увеличивается изъятие кокаина. В 2016 году таможенники, полицейские и военные по всему миру изъяли в общей сложности 576 тонн кокаина, это на 40% больше, чем в 2015 году и примерно на 72% больше показателей 2014 года, сообщает Spiegel.

«Это самое большое изъятие за все время», — отмечают сотрудники уголовной полиции ФРГ. Одним из главных районов выращивания кокаина является Колумбия, откуда потом экспортируется во многие страны. Германия — не исключение. Большинство кокаина контрабандой попадает через контейнерные суда. Отсюда высокая концентрация наркотика в крупнейших европейских портах: Гамбург, Роттердам, Антверпен. В Роттердаме в 2016 году изъято 14 тонн, в Антверпене — 27 тонн.

В немецких прибрежных городах Бремерхафен и Гамбурге с каждым годом увеличивается поставка героина. Если в 2015 году было зафиксировано 0,7 тыс. тонн, то в 2016 — 1,1 тыс. тонн. По всей же Германии за 2016 год — 3,1 тонны порошка.

Особенно проблематично то, что уличная цена на кокаин остается стабильно высокой. «Большинство наркотиков поставляется с Южной Америки, — отмечает гамбургский прокурор Рональд Гиш-Ральф, — преступники расплачиваются за прикрытие сотнями тысяч евро».

Союз работников криминальной Германии призывают пересмотреть приоритеты ведомств безопасности и, если это возможно, сместить акценты с угрозы терроризма, миграции, и уделить внимание борьбе с контрабандистами.

incident24.com

кокаин, наркотики, полиция