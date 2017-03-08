Социал-демократы Германии сократили отставание от консерваторов

08.03.2017 10:52 · 0 комментариев

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сократила отставание от партийного союза ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель до 1%, свидетельствуют данные нового опроса.

По итогам опроса, проведенного социологическим институтом Forsa для издания Stern и телеканала RTL, поддержка СДПГ за неделю выросла на один пункт до 32%, рейтинг ХДС/ХСС остался на уровне 33%. Свои позиции на этой неделе теряет правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), уровень поддержки которой снизился на 1% — до 8%. Столько же голосов отдали бы опрошенные за «Зеленых». Чуть меньшей поддержкой пользуются «Левые» (7%).

«Поскольку СДПГ, «Левые» и «Зеленые» набирают вместе 47%, у красных-красных-зеленых, если бы они были избраны сейчас, был бы шанс создать правительственную коалицию с незначительным большинством», — прокомментировал итоги опроса глава института Forsa Манфред Гюллнер.

Между тем, Меркель по популярности среди жителей страны на 2% обгоняет экс-главу Европарламента, кандидата на пост канцлера от СДПГ Мартина Шульца. За нее в случае прямых выборов отдали бы свои голоса 38% опрошенных, тогда как за Шульца – 36%. Как уточняет Рейтер, в опросе приняли участие 2,5 тысячи человек, погрешность составляет 2,5%.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.

kareliyanews.ru

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