8 марта Lufthansa отправит 6 самолетов под управлением только женщин-пилотов

08.03.2017 10:50 · 0 комментариев

В Международный женский день 8 марта авиакомпании Lufthansa Group отправят сразу шесть самолетов в Берлин под управлением только женщин-пилотов, сообщает avianews.com.

Авиалайнеры Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines выполнят «женские» рейсы из Франкфурта, Мюнхена, Дюссельдорфа, Вены, Цюриха и Брюсселя.

Впервые женщины за штурвалом авиалайнеров Lufthansa появились в 1988 году. Пионерами стали Эви Хертцманзедер и ее коллега Николя Лизи.

«Я не новатор, а просто женщина, которая любит свою работу», – подчеркивает Эви Хертцманзедер. Ей с коллегой пришлось пройти 2-летнее обучение в Бремене и Аризоне перед тем, как сесть за штурвал коммерческого самолета с пассажирами.

Еще одной вехой в истории стало получение женщинами в 2000 году «четвертой» полоски на рукаве фирменного пиджака – знака отличия капитана или командира воздушного судна.

Сейчас в Lufthansa Group 6% пилотов и 80% бортового персонала, работающего с пассажирами, являются женщинами.

tourdream.net

Lufthansa, женщины-пилоты