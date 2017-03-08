8 марта Lufthansa отправит 6 самолетов под управлением только женщин-пилотов
08.03.2017 10:50 · 0 комментариев
В Международный женский день 8 марта авиакомпании Lufthansa Group отправят сразу шесть самолетов в Берлин под управлением только женщин-пилотов, сообщает avianews.com.
Авиалайнеры Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines выполнят «женские» рейсы из Франкфурта, Мюнхена, Дюссельдорфа, Вены, Цюриха и Брюсселя.
Впервые женщины за штурвалом авиалайнеров Lufthansa появились в 1988 году. Пионерами стали Эви Хертцманзедер и ее коллега Николя Лизи.
«Я не новатор, а просто женщина, которая любит свою работу», – подчеркивает Эви Хертцманзедер. Ей с коллегой пришлось пройти 2-летнее обучение в Бремене и Аризоне перед тем, как сесть за штурвал коммерческого самолета с пассажирами.
Еще одной вехой в истории стало получение женщинами в 2000 году «четвертой» полоски на рукаве фирменного пиджака – знака отличия капитана или командира воздушного судна.
Сейчас в Lufthansa Group 6% пилотов и 80% бортового персонала, работающего с пассажирами, являются женщинами.
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