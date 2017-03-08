Генеральное консульство США во Франкфурте может быть штаб-квартирой шпионажа

08.03.2017 10:45   ·   0 комментариев

© Eisenhans - Fotolia.com

© Eisenhans — Fotolia.com

Генеральное во Франкфурте подозревается в том, что оно является штаб-квартирой по разработке кибер-оружия. Документы, опубликованные платформой Wikileaks во вторник, 07.03.2017, свидетельствуют о том, что хорошо охраняемый комплекс зданий был европейским отделением так называемого Центра кибер-разведки (Center for Cyber Intelligence). Он, как предполагается, занимался разработкой и тестированием программного обеспечения для кражи и мониторинга данных.

Центр, о котором идёт речь в публикациях Wikileaks, согласно исследованию телеканала NBC, был создан бывшим президентом США Бараком Обамой, чтобы подготовить кибер-атаку на Россию. На этом объекте ЦРУ работали сотни сотрудников, и он располагал бюджетом в несколько сотен миллионов долларов. Об этом сообщил NBC в октябре 2016 года, ссылаясь на источники в разведке и секретные документы.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!