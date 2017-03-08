Генеральное консульство США во Франкфурте может быть штаб-квартирой шпионажа

08.03.2017 10:45 · 0 комментариев

Генеральное консульство США во Франкфурте подозревается в том, что оно является штаб-квартирой ЦРУ по разработке кибер-оружия. Документы, опубликованные платформой Wikileaks во вторник, 07.03.2017, свидетельствуют о том, что хорошо охраняемый комплекс зданий был европейским отделением так называемого Центра кибер-разведки (Center for Cyber Intelligence). Он, как предполагается, занимался разработкой и тестированием программного обеспечения для кражи и мониторинга данных.

Центр, о котором идёт речь в публикациях Wikileaks, согласно исследованию телеканала NBC, был создан бывшим президентом США Бараком Обамой, чтобы подготовить кибер-атаку на Россию. На этом объекте ЦРУ работали сотни сотрудников, и он располагал бюджетом в несколько сотен миллионов долларов. Об этом сообщил NBC в октябре 2016 года, ссылаясь на источники в разведке и секретные документы.

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