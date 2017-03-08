Бундесвер проводит в Германии масштабные антитеррористические учения

08.03.2017 10:41 · 0 комментариев

Может ли Бундесвер использоваться при нападениях в Германии? Ответить на этот вопрос сложно. Основной закон сам по себе не даёт четких положений. Однако с 2012 года существует решение Конституционного суда, согласно которому теракт в соответствии со статьей 35 может быть «очень тяжёлым несчастным случаем». В таком случае это должно быть событие «катастрофического масштаба». В качестве такового можно принять во внимание, с точки зрения федерального правительства, также крупные террористические атаки.

Что именно отрабатывается в ходе учений? Баден-Вюртемберг, Бавария, Бремен, Северный Рейн-Вестфалия, Заарланд и Шлезвиг-Гольштейн разыгрывают мрачный сценарий. Террористы усеивают территорию Германии атаками. Сценарий играется только в теории. Цель состоит в том, чтобы проверить аварийные цепи и отработать на практике коммуникационные процессы. Это моделирование происходит в реальном времени и носит максимально практический характер – полиция должна быть вовлечена настолько, чтобы она запросила помощь армии.

Почему использование Бундесвера внутри страны является таким сложным? Представление о вооруженных солдатах на немецких дорогах – нормальная картина в Брюсселе и Париже –вызывает в Федеративной Республике иногда непростые чувства. Задачи военных и полицейских в стране очень строго разделены. Вооруженные силы защищают страну во внешнем отношении, а сотрудники полиции – от внутренних угроз. Строгое разделение армии и полиции в Германии имеет исторические причины и восходит к злоупотреблениям вооруженных сил в Веймарской республике и в период национал-социализма.

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