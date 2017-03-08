Германия получит гигабитный Интернет

08.03.2017 10:38 · 0 комментариев

До 2025 года Германия должна получить общенациональную гигабитную конвергентную сеть. Реализация этого намерения стоит 80 миллиардов евро. Об этом министр инфраструктуры Александер Дорбриндт (Alexander Dobrindt) сообщил во вторник, 07.03.2017, во время презентации в Берлине будущей гигабитной Германии.

Большая часть инвестиций должна поступить из промышленности. Восемь миллиардов евро в год предприятия будут инвестировать в расширение сети. С 2018 года министр планирует в перспективе федеральную поддержку в размере трех миллиардов евро в год. Был выработан план сетевого альянса, в котором три года назад объединились телекоммуникационные предприятия, чтобы ускорить развертывание в Германии широкополосных сетей.

Однако Дорбриндт не захотел полагаться на новую широкополосную цель правительства. Федеральное правительство только недавно достигло договорённости о широкодиапазонной цели, которую многие критики считают недостаточно амбициозной. К концу следующего года каждому домохозяйству в Германии должна быть доступна скорость не менее 50 мегабит в секунду.

Автор: Pavel Weinstein

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