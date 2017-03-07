Возле Гамбурга найден труп пропавшей миллионерши

07.03.2017 11:07   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя NWZplay, YouTube

Видеокадр пользователя NWZplay, YouTube

С октября 66-летняя владелица галереи Герда Бассе () из Восточной Фрисландии считается пропавшей без вести. В понедельник, 06.03.2017, гуляющие в лесу к югу от Гамбурга обнаружили , прикрытый отходами зеленых растений. Полиция подтвердила, что погибшей является . Что касается причины смерти, окончательного решения пока ещё нет.

Ранее следователи полагали, что женщина стала жертвой преступления. В одном из кафе в Бингуме (Bingum), где галеристка находилась до своего исчезновения, следователи обнаружили следы преступления и кровь женщины. Доказательства были найдены также в автомобиле богатой галеристки, припаркованном в Гамбурге.

В ноябре следователи арестовали подозреваемого. «Мужчина всё ещё находится под стражей», сказал представитель полиции. На допросе он показал, что нашёл тело 66-летней женщины и спрятал его, прикрыв прутьями, на автомагистрали № 1 между Гамбургом и Бременом. Но в ходе допроса он признался только в том, что перевез тело, а женщины он отрицает. В последнее время мужчина проживал в квартире в вилле пропавшей женщины.

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