Возле Гамбурга найден труп пропавшей миллионерши

07.03.2017 11:07 · 0 комментариев

С октября 66-летняя владелица галереи Герда Бассе (Gerda Basse) из Восточной Фрисландии считается пропавшей без вести. В понедельник, 06.03.2017, гуляющие в лесу к югу от Гамбурга обнаружили труп, прикрытый отходами зеленых растений. Полиция подтвердила, что погибшей является миллионерша. Что касается причины смерти, окончательного решения пока ещё нет.

Ранее следователи полагали, что женщина стала жертвой преступления. В одном из кафе в Бингуме (Bingum), где галеристка находилась до своего исчезновения, следователи обнаружили следы преступления и кровь женщины. Доказательства были найдены также в автомобиле богатой галеристки, припаркованном в Гамбурге.

В ноябре следователи арестовали подозреваемого. «Мужчина всё ещё находится под стражей», сказал представитель полиции. На допросе он показал, что нашёл тело 66-летней женщины и спрятал его, прикрыв прутьями, на автомагистрали № 1 между Гамбургом и Бременом. Но в ходе допроса он признался только в том, что перевез тело, а убийство женщины он отрицает. В последнее время мужчина проживал в квартире в вилле пропавшей женщины.

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