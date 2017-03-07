В Европе популярность дизельных автомобилей резко снизилась

07.03.2017 11:05 · 0 комментариев

В странах Европы значительно снизилась популярность дизельных автомобилей. Особенно данная тенденция актуальна для рынка Германии.

Автомобильный рынок Германии впервые с осени прошлого года немного просел. Особенно тяжело пришлось дизельным автомобилям, которые постепенно теряют популярность среди европейских покупателей. Это связано с тем, что власти начали внимательнее относиться к проблемам загрязнения окружающей среды, вследствие этого экологические нормы постоянно ужесточаются.

Так, в феврале продажи авто на дизеле упали на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. От общего числа продаж это составило 43%. Значительная потеря популярности наблюдалась также во Франции и Испании. Примечательно, что специалисты говорят о дальнейшем падении спроса в течение ближайшего времени.

На резкий скачок спроса в Германии повлияло и то, что власти страны ведут обсуждение запрета дизельных автомобилей в дальнейшем. При этом некоторые эксперты говорят, что из-за повышения стоимости технологий, помогающие убирать загрязнения воздуха от дизтоплива и таким образом обеспечивать соответствие экологическим нормам, цена на дизавто тоже сделает скачок вверх.

Власти Штутгарта уже запретили использование дизельных автомобилей, которые ниже Евро-6. Стандарт будет вводиться в те дни, когда уровень загрязнения воздуха достигнет критической отметки.

vladtime.ru

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