В Европе популярность дизельных автомобилей резко снизилась
07.03.2017 11:05 · 0 комментариев
В странах Европы значительно снизилась популярность дизельных автомобилей. Особенно данная тенденция актуальна для рынка Германии.
Автомобильный рынок Германии впервые с осени прошлого года немного просел. Особенно тяжело пришлось дизельным автомобилям, которые постепенно теряют популярность среди европейских покупателей. Это связано с тем, что власти начали внимательнее относиться к проблемам загрязнения окружающей среды, вследствие этого экологические нормы постоянно ужесточаются.
Так, в феврале продажи авто на дизеле упали на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. От общего числа продаж это составило 43%. Значительная потеря популярности наблюдалась также во Франции и Испании. Примечательно, что специалисты говорят о дальнейшем падении спроса в течение ближайшего времени.
На резкий скачок спроса в Германии повлияло и то, что власти страны ведут обсуждение запрета дизельных автомобилей в дальнейшем. При этом некоторые эксперты говорят, что из-за повышения стоимости технологий, помогающие убирать загрязнения воздуха от дизтоплива и таким образом обеспечивать соответствие экологическим нормам, цена на дизавто тоже сделает скачок вверх.
Власти Штутгарта уже запретили использование дизельных автомобилей, которые ниже Евро-6. Стандарт будет вводиться в те дни, когда уровень загрязнения воздуха достигнет критической отметки.
Теги:
дизель, дизельное топливо, дизельные автомобили, экология
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