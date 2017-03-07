Эрдоган против Меркель: не поддаваться на провокации

07.03.2017 11:02 · 0 комментариев

Распространенное нацистское сравнение является политической классикой, которая обычно плохо заканчивается для её пользователя. Тем не менее, она всегда и во всем мире используется теми, у кого заканчиваются аргументы. Им остаётся, как они полагают, только прибегнуть к провокации. Противодействие простое: не поддаваться на провокацию.

Именно эта политическая борьба идёт между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip Erdogan) и правительством Германии. На нацистское сравнение Эрдогана во время выходных Ангела Меркель хрестоматийно отреагировала в понедельник, 06.03.2017: «Такие неуместные высказывания нельзя комментировать серьезно», сказала канцлер. «Они дисквалифицируют себя сами, так как преуменьшают преступления нацистов».

Однако спор по поводу выступлений турецких министров или Эрдогана в Германии отнюдь не решен. В частности, запланированное на вторник, 07.03.2017, выступление министра иностранных дел Турции Чавушоглу (Cavusoglu) в Гамбурге было запрещено. Противопожарная защита не является достаточной, так объяснила это решение администрация округа Гамбург-Митте (Hamburg-Mitte). Представители Анкары борются за голоса 1,4 миллиона избирателей с турецкими корнями, проживающих в Германии, для голосования в апреле.

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