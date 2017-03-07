Инфляция тормозит немецкую экономику

07.03.2017 11:00 · 0 комментариев

Экономика Германии, как ожидается, вырастет в этом году, по оценкам экономических аналитиков, лишь на 1,1 процента. Такой прогноз опубликовал Гамбургский институт международной экономики (das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI)). В следующем году исследователи оценивают рост в размере 1,6 процента. Для сравнения: в 2016 году немецкая экономика выросла на 1,9 процента.

Таким образом, Гамбургский институт оценивает ситуацию в стране намного хуже, чем федеральное правительство. Кабинет министров исходит из увеличения валового внутреннего продукта в 2017 году на 1,4 процента. Тем не менее, в годовом экономическом отчёте говорится, что небольшое снижение темпов роста не является результатом «ухудшения экономической перспективы», а связано с меньшим количеством рабочих дней в 2017 году.

Гамбургские исследователи обосновывают свой более слабый прогноз комплексно. Так, с наплывом беженцев государственные расходы на конечное потребление растут не в такой степени. Рост инфляции также снижает покупательную способность потребителей и, следовательно, потребительские расходы. Предприятия будут наращивать свои инвестиции очень осторожно, учитывая политическую неопределенность. Наконец, импорт при умеренной мировой экономике, вероятно, будет расти в 2017 больше, чем экспорт, так что возможен отрицательный вклад в рост экономики и с этой стороны.

Автор: Pavel Weinstein

инфляция, потребители, предприниматели, экономика