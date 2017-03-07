The Alchemy of Spring! Let’s celebrate the spring together!

07.03.2017 11:44 · 0 комментариев

Приглушенный свет, изысканные закуски, разноцветные коктейли и легкая музыка, что так и манит двигаться ей в такт… Все это – алхимия весны! Со вкусом, шиком и «БЛЕСКом» – женским журналом, в честь которого был и организован элитный приём во франкфуртском пан-азиатском клубе «Zenzakan», который дал старт новому модному сезону. Let´s celebrate the spring together! На Дне рождении глянца, который в течение четырёх лет с успехом представляет издательский дом «LTC Media Group» на территории Западной Европы, блистали представители дворянских семей, политических кругов Германии, бизнесмены и многолетние партнеры издательства.

Ну и какое же начало весны без 8 Марта и подарков для прекрасной половины человечества?! Уверены, роскошные наборы по уходу за волосами и кожей головы премиум-класса от компании «Philip В» по достоинству оценила каждая женщина! Но и мужчины в обиде не остались! Выпустив «весеннюю линию» чая, собранного на лучших плантациях мира, старинная франкфуртская мануфактура «Ronnefeldt» изготовила и вручила каждому из гостей жестяную чайную коробку с логотипом журнала «БЛЕСК».

Весеннее настроение витало в воздухе, чему способствовал роскошный интерьер «Zenzakan» – одного из пяти ресторанов эксклюзивной сети «Mook Group», оказавший поддержку в организации торжества совместно с компанией «Hermitage Interior Design», занимающейся дизайном эксклюзивных интерьеров.

Стильная вечеринка под чарующим названием «The Alchemy of Spring» оставила свой неповторимый след в светской жизни Франкфурта, ведь «БЛЕСК», гламур и позитивный настрой – ключевые тенденции нового сезона!

Автор фото: Никита Куликов

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