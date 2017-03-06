Немцам начнут выдавать разрешения на самоубийства

06.03.2017 12:20 · 0 комментариев

В федеральном административном суде Лейпцига приняли решение, предусматривающее разрешение на покупку препаратов для самоубийства, информирует replyua.net со ссылкой на Комментарии.ua.

Однако речь идет не об обычном самоубийстве: разрешение на покупку препаратов смогут получить лишь те граждане, которые не могут рассчитывать на альтернативную помощь и испытывают непереносимые страдания. Такое заключение могут выдавать только врачи, которые наблюдают за тяжелыми пациентами. Решение будут принимать в комиссии Федерального института лекарств и медицинских продуктов. Эвтаназия, по словам судей, оправдана, если она облегчит жизнь близким людям, которые не могут ухаживать за больным, а также избавит самого пациента от страданий.

Такого решения смог добиться Ульрих Кох. Этот немец длительное время обращался в суды за помощью – его жена страдала от тяжелейших болей. Долгое время была парализована, а потом находилась на искусственной вентиляции легких. Этот человек стал первым, кто через суд добился разрешения на эвтаназию.

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самоубийство, убийство, эвтаназия