Что действительно думают жители Германии о беженцах

06.03.2017 12:15 · 0 комментариев

Более 800 000 беженцев прибыли в Германию в 2015 году. Это вызвало бурные дискуссии в социальной политике и до сегодняшнего дня доминирует как предмет публичной дискуссии. В настоящее время одно из церковных исследований посвящено изучению вопроса о том, как с тех пор изменилось восприятие жителей Германии по отношению к лицам, ищущим убежища.

Результат исследования показал, что отношение не изменилось коренным образом. Институт общественных наук Евангелической церкви (das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche) опросил жителей Германии, какие чувства они связывают с ситуацией беженцев. 85 процентов респондентов поддержали в 2016 году гуманитарную помощь, оказываемую Германией беженцам. В 2015 году их количество составляло 88 процентов.

60 процентов людей также по-прежнему считают, что иммигранты представляют собой культурное обогащение. В то, что беженцы могут помочь обеспечить социальную систему и удовлетворить спрос на квалифицированную рабочую силу, однако, верит лишь каждый третий.

Тем не менее, жители Германии связывают с приемом беженцев также и опасения. Наиболее актуальными причинами обеспокоенности респондентов являются преступность и способность полиции к действию. Кроме того, половина немцев опасается терактов. Точно так же 70 процентов опрошенных волнует, что с беженцами в страну могут приехать больше мусульман-фундаменталистов.

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