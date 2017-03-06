Многие фирмы принимают на работу мигрантов

06.03.2017 12:10 · 0 комментариев

Многие немецкие фирмы принимают на работу сотрудников иностранного происхождения. В более чем половине компаний (57 процентов) в стране в настоящее время работают люди с миграционным фоном или же работали в течение последних пяти лет, как показывает исследование Института немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft (IW)), проведенного для Федерального министерства по делам семьи (Bundesfamilienministerium). На крупных предприятиях есть на 92 процента смешанные трудовые коллективы. В то же время, существуют и серьезные проблемы при приеме на работу мигрантов.

В крупных компаниях в настоящее время работают 39 процентов всех мигрантов в Германии. Среди средних и малых фирм доля тех, кто принимает на работу людей с иностранными корнями меньше: от 81 до 55 процентов. Количество мигрантов увеличивается также среди вновь принятых на работу: каждая вторая фирма в последние пять лет нанимала людей с миграционным фоном – из других стран ЕС, а также из стран за пределами Европейского Союза, таких как беженцы.

В то же время на фирмах возникает и много вопросов при приеме на работу мигрантов. Самой большой проблемой является, как указано в 58 процентах случаев, знание немецкого языка, ограничения относительно вида на жительство (35 процентов), а также оценка квалификации мигрантов (31 процент). Однако, среди фирм, которые уже принимают на работу мигрантов, опасений меньше. Среди них 21 процент отмечает барьеры в оценке квалификаций. Но есть и положительные аспекты. Особую озабоченность в связи с увеличением культурной напряженности на рынке труда выражает только каждая восьмая фирма (12 процентов). В то же время каждая четвертая компания считает сотрудников из среды иммигрантов особо мотивированными.

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