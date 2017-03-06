Новая тема для дискуссии в коалиции: «брак для всех»

06.03.2017 12:08 · 0 комментариев

СДПГ намеревается на очередном саммите коалиции настаивать на реализации «брака для всех». «ХДС и ХСС должны, наконец, перепрыгнуть через свою тень и не блокировать «брак для всех»», сказал лидер парламентской фракции СДПГ Томас Опперманн (Thomas Oppermann) изданию «Spiegel». Поэтому его партия поставит этот вопрос на повестку дня комитета коалиции.

Опперманн заявил, что в настоящее время все говорят, что очень важно защитить наши ценности. Но это должно происходить не только в выступлениях, а должно стать конкретной политикой. «Эти ценности, кроме защиты брака и семьи, также включают в себя равенство других форм сожительства».

Также Опперманн сообщил, что его партия будет предпринимать дальнейшие шаги против дискриминации гомосексуалистов. Именно поэтому СДПГ будет настаивать в коалиционном комитете, чтобы гомосексуалисты, наказанные согласно прежнему параграфу 175, были реабилитированы и получили компенсацию.

брак для всех, СДПГ