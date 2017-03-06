Меркель отправилась с двухдневным визитом в Египет и Тунис

06.03.2017 12:07 · 0 комментариев

В Египте и Тунисе канцлер Меркель намеревается обеспечить помощь в кризисной ситуации с беженцами. Визит является во многом символическим, так как более 90 процентов беженцев прибывают другим путём: через соседнюю Ливию. В ходе встречи с представителями гражданского общества Меркель говорила о политических фондах Германии, которые в настоящее время не могут свободно работать в Египте. Но от критики военного правительства Абдельфаттаха аль-Сиси (Abdelfattah al-Sisis) она воздержалась.

Египет является для мигрантов транзитной страной, а не страной происхождения. Около десяти процентов из 180 000 человек, прибывших в Италию в прошлом году, до этого побывали на египетской земле. Аль-Сиси проявляет готовность к сотрудничеству, но не обещая устойчивого решения в будущем. 2000-километровую границу с Ливией практически невозможно контролировать. Здесь могут свободно передвигаться даже террористы. Из-за паники перед исламистским переворотом военное правительство оказывает сейчас сильное давление. Меркель предупредила, что только свободное общество обладает постоянной достаточной способностью к сопротивлению.

Помимо предупреждения Меркель также сделала и конкретные предложения. Египет получит политическую и экономическую поддержку. В перспективе предусматривается 250 миллионов евро помощи для развития, то есть сумма в размере платежей в Ираке и Украине. Siemens отмечает первое частичное открытие новой газотурбинной электростанции. Окончательная мощность составит 15 гигаватт, что достаточно для 45 миллионов египтян. Аль-Сиси говорит об историческом сооружении, в семь раз более мощном, чем Асуанская плотина.

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