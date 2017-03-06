Габриэль радуется рождению ещё одной дочери

06.03.2017 12:05 · 0 комментариев

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) снова стал отцом. «Сегодня в 3 часа 41 минуту наша Теа захотела познакомиться с этим миром. Мы очень рады», написал председатель СДПГ утром 04.03.2017 на Facebook. Кроме этого, он разместил фотографию, показывающую маленькую руку Теи, которая схватила его указательный палец.

Это второй ребенок 57-летнего политика и его жены Анке. Их первой дочери Мари в апреле исполнится пять лет. У Габриэля есть также взрослая дочь от первого брака. Габриэль вернулся рано утром в пятницу, 03.03.2017, во второй половине дня после визита в Украину. Министерство иностранных дел незамедлительно поздравило его через Twitter: «Поздравляем, господин министр! Мы радуемся с вами и приветствуем Теа!»

Габриэль объяснил отказ выставлять свою кандидатуру на должность канцлера от СДПГ и от председательствования в партии желанием иметь больше времени для своей семьи. На общенациональном съезде партии 19 марта новым лидером партии был избран Мартин Шульц (Martin Schulz). Бывший президент Европарламента также уже начал предвыборную борьбу в качестве кандидата на пост канцлера.

дочь, Зигмар Габриэль, рождение, Теа