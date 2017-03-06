Слух жителей крупных городов ухудшается от шума

06.03.2017 12:04   ·   0 комментариев

© BillionPhotos.com - Fotolia.com

© BillionPhotos.com — Fotolia.com

Между шумовой нагрузкой в крупных городах и потерей слуха у людей, как показало исследование, существует связь. Берлинская фирма Mimi Hearing Technologies опубликовала ко Всемирному дню слуха ранжирование 50 крупнейших мировых городов, для которых специалисты по вопросам слуха оценивали данные. В связи с возрастом зарегистрированы меньшие потери слуха, в то время как жители Нью-Дели в общей сложности отличаются наибольшей потерей слуха.

В Цюрихе воздействие шума самое незначительное, а в Гуанчжоу (Guangzhou), Китай, – самое высокое. В Германии лучше всего ситуация в Мюнхене: он является одним из городов с наименьшей потерей слуха. В среднем, люди в самых шумных городах из-за ухудшения слуха на десятилетие «старше», чем те, кто живёт в самых спокойных городах.

Эти данные свидетельствуют о том, по мнению экспертов, что потеря слуха прямо или косвенно зависит от шума городов. Конечно, потеря слуха может быть также вызвана инфекцией, генетическими расстройствами, преждевременными родами или употреблением наркотиков.

Автор: Pavel Weinstein

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