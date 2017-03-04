В больнице Тюрингии погибла девочка

04.03.2017 11:42 · 0 комментариев

В Тюрингии девочка умерла, вероятно, из-за несчастного случая с больничной кроватью. Как заявил представитель прокуратуры Мюльхаузена (Mühlhausen), десятилетняя девочка была найдена 17 февраля с тяжелыми травмами головы под кроватью, что в итоге привело к ее смерти.

Предполагалось, что ребенок ползал под кроватью в больнице Südharz Нордхаузен (Südharz Klinikum Nordhausen), чтобы что-то, вероятно, найти, и это вызвало опускание механизма самой кровати. Полученные черепно-мозговые травмы были настолько серьезными, что девочка была введена в состояние комы, но через неделю аппараты были отключены. Девочка лечилась в детской и подростковой психиатрии.

Прокуратура ведёт расследование для выяснения причины смерти девочки, а также, виноват ли кто-то в её смерти. В настоящее время исследуется технический процесс и производится опрос свидетелей. Пока неясно, как могла произойти «нетипичная процедура» с электрически регулируемой кроватью. До сих пор нет никаких признаков вопиющих нарушений обязанностей со стороны персонала.

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