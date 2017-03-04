Пассажирский паром частично затонул рядом с Гамбургом

04.03.2017 11:40 · 0 комментариев

В районе Гамбурга паром с 49 пассажирами и членами экипажа на борту столкнулся с пирсом и частично затонул. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Паром «Большой Михель» врезался в каменный пирс, после чего корма судна ушла под воду. «Все 47 пассажиров эвакуированы на лодках пожарной службы и водной полиции, доставлены на берег и осмотрены врачами. Никто из них не пострадал, все они были вывезены автобусом», — приводит издание слова представителя пожарных.

После серии консультаций капитан судна принял решение о буксировке судна. Около полуночи паром вновь оказался на плаву. По факту происшествия проводится расследование, предварительно, инцидент стал следствием технической неисправности.

euromag.ru

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