Вильям и Кейт приедут в Германию
04.03.2017 11:39 · 0 комментариев
В июле молодое поколение британских монархов посетит Германию. Об этом было объявлено Кенсингтонским дворцом. «Герцог и герцогиня совершат официальный визит в Польшу и Германию по просьбе Министерства иностранных дел», говорится в заявлении.
Простое объявление, которое вызывает много вопросов. Какие города посетят Вильям и Кейт? Как долго они там останутся? А также будет ли при этом присутствовать самое молодое поколение – трехлетний принц Джордж и годовалая принцесса Шарлотта?
Дворец ничего не сообщает об этом. Так или иначе, но поклонники монархии могут рассчитывать на гламур в Германии, где нет королей.
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