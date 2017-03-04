Вильям и Кейт приедут в Германию

04.03.2017 11:39 · 0 комментариев

В июле молодое поколение британских монархов посетит Германию. Об этом было объявлено Кенсингтонским дворцом. «Герцог и герцогиня совершат официальный визит в Польшу и Германию по просьбе Министерства иностранных дел», говорится в заявлении.

Простое объявление, которое вызывает много вопросов. Какие города посетят Вильям и Кейт? Как долго они там останутся? А также будет ли при этом присутствовать самое молодое поколение – трехлетний принц Джордж и годовалая принцесса Шарлотта?

Дворец ничего не сообщает об этом. Так или иначе, но поклонники монархии могут рассчитывать на гламур в Германии, где нет королей.

визит, Вильям, Кейт, монарх