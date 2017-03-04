Турция обвиняет Германию в «сокрытии террора»

04.03.2017 11:37   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя PROAK, YouTube

Видеокадр пользователя PROAK, YouTube

Реджеп , глава Турции, прокомментировал задержание в Стамбуле Дениза Юсела, одного из корреспондентов крупного немецкого издания, которого подозревают в связи с террористами, передает replyua.net со ссылкой на Daily Sabah.

По словам Эрдогана, Германия пособничает терроризму и «покрывает террор». «Все эти люди должны отвечать перед судом за укрывательство террора и пособничество терроризму», подчеркнул турецкий президент. Корреспондента он назвал «немецким шпионом» и пояснил, что имеет информацию о том, что Юсел является представителем Рабочей партии Курдистана – запрещенной в Турции организации. «Этого человека в немецком консульстве прятали целый месяц, но мы от них потребовали, чтобы Юсел предстал перед судом, однако они отказывались выдавать корреспондента», посетовал Эрдоган.

Президент раскритиковал немецкие власти за то, что они, как считает глава Турции, позволяют говорить в Германии террористам из Рабочей партии Курдистана, однако в то же время продолжают блокировать собрания, во время которых турецкие министры пытаются обратиться ко всему турецкому обществу.

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