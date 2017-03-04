Меркель встретится с Трампом в марте

04.03.2017 11:35 · 0 комментариев

До серии встреч на высшем уровне в Европе канцлер Ангела Меркель, согласно полученной из правительственных кругов США информации, поедет на встречу с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 14 марта. Это первая личная встреча Меркель с Трампом, который неоднократно критиковал немецкого канцлера за её политику в отношении беженцев.

Повестка дня встречи включает в себя широкий круг вопросов. Различные позиции существуют, в частности, по вопросам мировой экономики и будущей роли США в НАТО. Другими темами, как ожидается, будет борьба с экстремистской организацией «Исламское государство» (Islamischer Staat (IS)) и отношения с Россией и Китаем.

Трамп, в свою очередь, как ожидается, впервые приедет в Германию в качестве президента в июле. Он примет участие в саммите G20 в Гамбурге. Может быть, до этого он примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. В январе Трамп и Меркель совместно после телефонного разговора подчеркнули важность НАТО и призвали к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

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