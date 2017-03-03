Высокоскоростной поезд Лондон-Франкфурт будет запущен в начале 2020 года

03.03.2017 08:22   ·   0 комментариев

© jelwolf - Fotolia.com

© jelwolf — Fotolia.com

Высокоскоростные поезда из Лондона во Франкфурт могут быть запущены в течение ближайших трех лет. Как ожидается, этот вид транспорта поможет Великобритании поддерживать связи с материковой Европой после брекзита.

Немецкий железнодорожный оператор объявил о планах запуска в 2020 году прямых высокоскоростных поездов между лондонским Сент-Панкрасом и финансовой столицей Германии, сообщает The Times. Так получается, что пятичасовая 400-мильная поездка через туннель под Ла-Маншем станет реальностью, когда Великобритания покинет Европейский союз.

Оператор Deutsche Bahn получил разрешение на строительство прямой линии еще в 2013 году, но планы были приостановлены из-за отсутствия высокоскоростных поездов. Представитель компании сообщил, что строительство подвижного состава по-прежнему отстает от графика.

«Мы ждем назначения нового исполнительного директора Deutsche Bahn, — сказал Жак Гунон, глава Eurotunnel. — Я совершенно уверен, что на переподготовку уйдет два-три года. Значит, перезапуск проекта состоится уже в следующем десятилетии».

offshoreview.eu

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