В Дюссельдорфе арестован сирийский военный преступник

03.03.2017 08:20 · 0 комментариев

В Дюссельдорфе полиция арестовала подозреваемого в военных преступлениях в сирийской войне. Вместе с другими джихадистами он участвовал в убийствах многих людей в марте 2013 года.

Арестованный Абдалфаттах H.-A. (Abdalfatah H.-A.), ищущий убежища, входит в террористическую организацию «Фронт Аль-Нусра» (al-Nusra-Front). В ходе битвы возле сирийского города аль-Табка (al-Tabka) он убил, по информации «Spiegel», 36 человек.

Кроме Абдалфаттаха H.-A., полиция задержала также сирийца Абдурахмана A.-A. (Abdulrahman A.-A.). Он тоже входит в террористическую организацию, однако, в военных преступлениях ещё не обвинялся.

арест, полиция, преступник