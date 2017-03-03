В Дюссельдорфе арестован сирийский военный преступник

03.03.2017 08:20   ·   0 комментариев

© NEWS&ART - Fotolia.com

© NEWS&ART — Fotolia.com

В Дюссельдорфе арестовала подозреваемого в военных преступлениях в сирийской войне. Вместе с другими джихадистами он участвовал в убийствах многих людей в марте 2013 года.

Арестованный Абдалфаттах H.-A. (Abdalfatah H.-A.), ищущий убежища, входит в террористическую организацию «Фронт Аль-Нусра» (al-Nusra-Front). В ходе битвы возле сирийского города аль-Табка (al-Tabka) он убил, по информации «Spiegel», 36 человек.

Кроме Абдалфаттаха H.-A., полиция задержала также сирийца Абдурахмана A.-A. (Abdulrahman A.-A.). Он тоже входит в террористическую организацию, однако, в военных преступлениях ещё не обвинялся.

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