В Аахене шантажист угрожает убить детей

03.03.2017 08:17 · 0 комментариев

С мая прошлого года в Аахене действует шантажист. Он угрожает в письмах, что убьёт детей жертв, если они не заплатят значительную сумму. Письма он посылал, по сообщениям полиции, по почте. Пятизначную сумму родители должны оставить в указанном месте, – во всех 13 известных полиции случаях оно было одно и то же.

С декабря 2016 года ведётся наблюдение за указанным местом хранения денег. С помощью камеры, тайно установленной там, следователи сделали первые фотографии предполагаемого преступника, с которыми они обратились к общественности.

Ни одна из 13 получивших письма семей, как известно полиции, до сих пор не платила вымогателю. Специалисты государственной криминальной полиции видят много указаний на дилетантский подход. Как сообщил представитель полиции, письма шантажиста получали также родители уже взрослых детей; в одном случае, пара, у кого нет детей, но среди жертв были и семьи с маленькими детьми.

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