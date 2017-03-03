Хакерские атаки парализовали сеть Бундестага на нескольких часов

03.03.2017 08:16   ·   0 комментариев

© dragon_fang - Fotolia.com

© dragon_fang — Fotolia.com

Интернет-сервер Бундестага снова был парализован в течение нескольких часов. Как сообщает газета «Die Welt» на своем сайте, примерно после 15 часов 30 минут в офисы депутатов не поступали сообщения и не были отправлены оттуда. Сотрудники Бундестага подтвердили сбой в системе электронной почты. Частично они перешли на частные аккаунты. Сеть Intranet Бундестага тоже не функционировала.

Администрация Бундестага, в соответствии с сообщением издания «Die Welt», проверяет, была ли причиной внутренняя проблема аппаратного оборудования или хакерская атака со стороны. Газета цитирует спикера Бундестага, который заявил, что в данный момент пока ничего не может сказать о причинах.

В декабре 2014 года и январе 2015 года неизвестными лицами на сеть Бундестага были совершены атаки с использованием так называемых троянов, ущерб от которых удалось устранить только с большими затратами. В совершенном тогда подозревали иностранную разведку. Федеральное ведомство по вопросам информационной безопасности (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)) предупреждает о росте количества хакерских атак на представителей немецкой политики в год выборов.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!