Хакерские атаки парализовали сеть Бундестага на нескольких часов

03.03.2017 08:16 · 0 комментариев

Интернет-сервер Бундестага снова был парализован в течение нескольких часов. Как сообщает газета «Die Welt» на своем сайте, примерно после 15 часов 30 минут в офисы депутатов не поступали сообщения и не были отправлены оттуда. Сотрудники Бундестага подтвердили сбой в системе электронной почты. Частично они перешли на частные аккаунты. Сеть Intranet Бундестага тоже не функционировала.

Администрация Бундестага, в соответствии с сообщением издания «Die Welt», проверяет, была ли причиной внутренняя проблема аппаратного оборудования или хакерская атака со стороны. Газета цитирует спикера Бундестага, который заявил, что в данный момент пока ничего не может сказать о причинах.

В декабре 2014 года и январе 2015 года неизвестными лицами на сеть Бундестага были совершены атаки с использованием так называемых троянов, ущерб от которых удалось устранить только с большими затратами. В совершенном тогда подозревали иностранную разведку. Федеральное ведомство по вопросам информационной безопасности (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)) предупреждает о росте количества хакерских атак на представителей немецкой политики в год выборов.

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