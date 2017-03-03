Точка зрения жителей Германии на Европу меняется

03.03.2017 08:14 · 0 комментариев

Несмотря на широко распространенное ощущение кризиса в Европе, общественная поддержка ЕС растёт – и в Германии, и по всей Европе. Это вытекает из опроса, который был опубликован в представительстве ЕС в Берлине. Соответственно данным опроса, Европейский Союз отличается хорошим имиджем у 37 процентов жителей Германии, что представляет собой улучшение на восемь процентов по сравнению с результатами последнего опроса в мае 2016 года. Доля тех, у кого о ЕС негативное представление, снизилась с 29 до 21 процента. Остальные не имеют никакого мнения по этому вопросу.

Имидж Европейского Союза также несколько увеличился в Европе. 35 процентов (+1) европейцев считают его хорошим, 25 процентов (-2) плохим и 38 процентов не имеют определённого мнения. Лучше всего отношение к ЕС в Германии наблюдается среди молодёжи от 15 до 24 лет. Здесь у 45 процентов хорошее мнение. Также и во всей Европе ЕС пользуется самой большой популярностью среди людей моложе 25 лет: 42 процента из них считают его имидж положительным.

Явное большинство жителей Германии (85 процентов, +3) и граждан ЕС (75 процентов, +1) поддерживают общую политику безопасности и обороны Европейского Союза. Самой большой проблемой в Германии считают вопрос иммиграции (45 процентов), хотя ещё в мае 2016 года таких было 56 процентов.

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