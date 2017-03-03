Германия тяготеет к традиционной модели семьи

03.03.2017 08:13 · 0 комментариев

Матери работают в Германии чаще всего неполный рабочий день. Ни в одной стране Европы или в Соединенных Штатах они не вносят так мало в доход семьи, как в Федеративной Республике. Это показывает результат исследования «Dare to Share», с помощью которого Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)) изучала распределение партнерских обязанностей в работе и семье.

«Модель мужчины как единственного или основного кормильца в Германии до сих пор широко распространена», говорится в исследовании ОЭСР, которое было посвящено исследованию распределения доходов в семьях в промышленно развитых странах и странах с развивающейся экономикой, а также отношения к занятости матерей. Результат показывает, что в Германии занятость матерей возрастает.

За последние 15 лет уровень занятости женщин увеличился более чем на 11 процентов, с 58,1 до 69,5 процентов. Такое увеличение произошло ещё только с чилийскими матерями. Тем не менее, более половины немецких матерей работает неполный рабочий день, часто с меньшим количеством часов. Только в Австрии и Нидерландах количество занятых неполный рабочий день ещё выше – 70 процентов.

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