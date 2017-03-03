Даже деньги не делают немецких пенсионеров счастливыми

03.03.2017 08:11 · 0 комментариев

Регулярный рост пенсий обходится немецким налогоплательщикам каждый год во много миллиардов евро – примерно на пять процентов больше только в прошлом году. Однако получается, что эти дополнительные деньги не приносят немецким пенсионерам удовольствия. Этот вывод сделан в ходе исследования «Изучение старения 2017», проведенного Институтом Алленсбах (Institut für Demoskopie Allensbach) во второй раз после 2013 года. Результаты, безусловно, имеют политические последствия.

Согласно данным недавнего опроса, люди 65-85-летнего возраста имеют чистый доход в среднем 2410 евро в месяц. По сравнению с результатами исследования в 2013 году, это на 200 евро или на 10 процентов больше. Поразительно, что большее количество денег не принесло никакого положительного эффекта. Исследование показало, что недовольные происходят, как правило, из социально бедных слоев. Это, в свою очередь, приводит к выводу, что повышение пенсий для них, классической целевой категории, не приносит свои плоды.

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