Германия подала официальную заявку на проведение Евро-2024

02.03.2017 08:08 · 0 комментариев

Германия подала в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявку на проведение в стране финальной части чемпионата Европы в 2024 году. Об этом сообщает агентство «Р-спорт» со ссылкой на официальной сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

1 марта состоялась встреча между президентом DFB Райнахардом Гринделем и генеральным секретарем УЕФА Теодором Теодоридисом в штаб-квартире союза в швейцарском Ньоне, во время которой Гриндель передал Теодоридису заявление о заинтересованности немецкой стороны в проведении Евро-2024.

Потенциально принять матчи Евро могут 17 городов. Из заявки Германии выпал Дрезден, который отказался от строительства нового стадиона вместимостью минимум 30000 мест.

На данный момент Германия является единственной страной, подавшей заявку на проведение турнира. Крайний срок подачи заявок — 3 марта. Как признался президент УЕФА Александер Чеферин, было бы хорошо, чтобы претендентов было несколько, пишет «Российская газета».

«Я еще не изучал заявку Германии, поэтому не могу ее комментировать. Но понятно, что инфраструктура в этой стране на самом высоком уровне. Вместе с тем всегда хорошо, когда есть несколько претендентов», — отметил Чеферин.

Место проведения Евро-2024 будет объявлено в сентябре 2018 года. Прямая путевка в финальный турнир будет гарантирована хозяевам только в том случае, если их будет не больше двух.

Немцы пока лишь один раз принимали чемпионат Европы в 1988 году, когда чемпионом стала сборная Нидерландов, победившая в финале СССР. В 1974 и 2006 годах в Германии проходили чемпионаты мира.

regions.ru

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