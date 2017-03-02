Парень в костюме Иисуса сломал метро своим крестом

02.03.2017 08:06   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Last FilmStar, YouTube

Видеокадр пользователя Last FilmStar, YouTube

Участник традиционного карнавала в Кёльне, который в Германии случается перед началом Великого поста, добирался к месту проведения шествия на . Одетый в костюм Иисуса парень с большим деревянным крестом поднимался по эскалатору и смотрел на того, кто начал снимать его на видео. В результате он не заметил, что держит слишком высоко, и пробил им потолок, застрял, но парню удалось его вытащить.

medialeaks.ru

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