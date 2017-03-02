После убийства бабушки мужчина сбил двух полицейских

02.03.2017 08:04 · 0 комментариев

Утром, 28.02.2017, в полицию поступило сообщение о том, что в своей квартире найдена мертвая 79-летняя женщина. Первоначальные результаты явно указывали на убийство. Так, свидетели в Мюлльрозе (Müllrose) видели мужчину, который уезжал на машине от своей бабушки. Вскоре после этого внук оказался под подозрением. Сразу же была начата масштабная погоня с использованием вертолетов. Свидетели сообщили полиции, что у 24-летнего мужчины есть подруга в Баварии.

Сразу же были заблокированы все съезды с автострады. Чуть позже свидетели увидели мужчину сначала в Мюлльрозе, а затем в Бескове (Beeskow), где по его вине произошло не менее трех дорожно-транспортных происшествий. При этом были повреждены некоторые транспортные средства. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Патруль на федеральной дороге 87 попытался остановить беглеца, положив доску с гвоздями. Но мужчина объехал препятствие и переехал на велосипедной дорожке рядом с главной дорогой двух полицейских. Они скончались еще на месте происшествия. О мотивах преступления пока нет никаких сведений.

ДТП, наезд, убийство