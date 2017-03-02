ЕС прогнозирует прибытие в Германию семи миллионов иммигрантов

02.03.2017 08:02 · 0 комментариев

Статистики представили новые демографические прогнозы. Иммиграция в Германию будет выше, чем ожидалось. Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) и Европейское статистическое бюро Eurostat с этой недели оперируют данными, согласно которым медленное уменьшение количества жителей Германии приостановилось. В течение нескольких последних десятилетий в Германии проживают около 80 миллионов человек.

Особенно смелым является прогноз Eurostat, который был выставлен в понедельник во второй половине дня, 27.02.2017, в онлайн-базе данных со свободным доступом. По её данным, в Федеративной Республике будут проживать даже больше, чем 84 миллиона человек, причём в течение длительного периода, а именно с 2022 до 2041 года.

В целом прогноз ЕС означает: между 2017 и 2040 гг. в Германию мигрируют 6,9 миллиона человек. Это значительно больше людей, чем населения в некоторых странах ЕС, таких как Дания, Финляндия и Словакия. До 2060 года чистая иммиграция может даже достичь почти 10,9 млн.

беженцы, демография, иммиграция, мигранты