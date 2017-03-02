Вниманию потребителей: что изменится в марте

02.03.2017 08:00 · 0 комментариев

Марихуана в качестве лекарства. Врачи могут в будущем назначать тяжело больным каннабис как лекарство, если это способствует лечению или ослабляет боль. Эти расходы покрываются за счет обязательного медицинского страхования. Национальное агентство каннабиса занимается – исключительно в терапевтических целях – импортом, контролем качества и распространением каннабиса. Частное выращивание марихуаны и её использование в качестве лекарственного средства продолжает оставаться под запретом. Закон вступает в силу в марте.

Запрет на фрекинг в Германии. Промышленная добыча сланцевого газа методом фрекинга остаётся, по крайней мере до 2021 года, запрещенной. Разрешено только четыре разведочных бурения в научных целях. Исследовательские бурения допускаются только с согласия правительства соответствующей федеральной земли. После 2021 года Бундестаг должен будет снова принять решение о том, будет ли фрекинг в Германии и далее запрещен. Правовые положения вступают в силу с 11 февраля.

Права на использование электроэнергии и газовых сетей ограничены по времени. Общественные дороги и пешеходные дорожки, которые могут быть использованы для прокладки и эксплуатации линий электропередач и газопроводов, в будущем будут определяться в процессе конкуренции. Участники должны иметь возможность участвовать в процедуре без дискриминации. Изменения к Закону об энергетике (Energiewirtschaftsgesetz) вступили в силу 3 февраля.

Новый загранпаспорт. С 1 марта у граждан Германии будет новый загранпаспорт – за 60 евро (на один евро больше, чем раньше). Многочисленные функции безопасности сделают его более защищенным от подделки и злоупотребления. Старые паспорта будут действительны до окончания их срока годности.

DVBT станет DVB-T 2 HD. 29 марта телевизионный прием будет преобразован к новому стандарту DVB-T2 HD. Тому, кто хочет продолжать использовать свой телевизор (на кабельное, спутниковое телевидение и интернет это не влияет), требуется не только телевизор, оборудованный DVB-T2 HD, но также хорошая антенна.

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