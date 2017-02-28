В Стамбуле суд принял решение об аресте репортера Die Welt

28.02.2017 10:51 · 0 комментариев

По решению суда в Стамбуле полицейские арестовали репортера Дениза Юджела, работающего в издании Die Welt, штаб-квартира которого размещена в Берлине. Об этом передает gursesintour.com.

Дениз Юджел, который имеет двойное гражданство Турции и Германии, добровольно сдался турецкой милиции 14 февраля. В Турции действует режим ЧП, поэтому срок задержания подозреваемых может достигать 14 дней без предъявления обвинений. По последним достоверным данным немецких СМИ, репортера подозревают в том, что он состоит в террористической группировке, занимается распространением пропаганды и злоупотребляет информацией. Согласно турецкому законодательству, присутствие Юджела в следственном изоляторе может продолжаться до 5-ти лет. «Мы и дальше будем активно добиваться честного рассмотрения дела Дениза Юджела в соответствии с правовыми нормами и возлагаем надежды, что он скоро выйдет на свободу», — объявил канцлер Ангела Меркель. По последним имеющимся сведениям Европейской федерации корреспондентов, на этот момент около 120 служащих СМИ задержаны в Турции. Анкара опровергает эти данные.

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