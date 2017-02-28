В Берлине стритрейсеров осудили на пожизненный срок
28.02.2017 10:49 · 0 комментариев
В центре столицы местные стритрейсеры устроили ночные гонки. В результате неосторожности был поврежден джип, а также убит человек. Двух мужчин приговорили к пожизненному заключению.
Как стало известно, гонки проходили нелегально. Водители не собирались никого убивать, но предусматривали такой исход скоростной гонки. Столь строгое решение в сторону нелегальных гонщиков суд ранее не выносил.
В ночь с 31 января на первое февраля двумя парнями была устроена гонка, которая должна была пройти в центре Берлина. Один из экстремалов не справился с управлением и въехал в джип. В результате полученных травм водитель пострадавшего автомобиля, 69-летний мужчина, скончался до приезда медиков.
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Берлин, гонки, стритрейсеры, суд
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