В Берлине стритрейсеров осудили на пожизненный срок

28.02.2017 10:49   ·   0 комментариев

© ene - Fotolia.com

© ene — Fotolia.com

В центре столицы местные устроили ночные . В результате неосторожности был поврежден джип, а также убит человек. Двух мужчин приговорили к пожизненному заключению.

Как стало известно, гонки проходили нелегально. Водители не собирались никого убивать, но предусматривали такой исход скоростной гонки. Столь строгое решение в сторону нелегальных гонщиков ранее не выносил.

В ночь с 31 января на первое февраля двумя парнями была устроена гонка, которая должна была пройти в центре Берлина. Один из экстремалов не справился с управлением и въехал в джип. В результате полученных травм водитель пострадавшего автомобиля, 69-летний мужчина, скончался до приезда медиков.

www.vladtime.ru

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