В Берлине стритрейсеров осудили на пожизненный срок

28.02.2017 10:49 · 0 комментариев

В центре столицы местные стритрейсеры устроили ночные гонки. В результате неосторожности был поврежден джип, а также убит человек. Двух мужчин приговорили к пожизненному заключению.

Как стало известно, гонки проходили нелегально. Водители не собирались никого убивать, но предусматривали такой исход скоростной гонки. Столь строгое решение в сторону нелегальных гонщиков суд ранее не выносил.

В ночь с 31 января на первое февраля двумя парнями была устроена гонка, которая должна была пройти в центре Берлина. Один из экстремалов не справился с управлением и въехал в джип. В результате полученных травм водитель пострадавшего автомобиля, 69-летний мужчина, скончался до приезда медиков.

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