Иностранные дипломаты превышают скорость: полиция бессильна

28.02.2017 10:37   ·   0 комментариев

© Ewald Fröch - Fotolia.com

© Ewald Fröch — Fotolia.com

Иностранные совершили в прошлом году в Германии 22 816 нарушений правил дорожного движения. Это следует из данных Берлинского сената, которыми располагает издание «Handelsblatt». По сравнению с 2015 годом число нарушений несколько уменьшилось. Тогда было зарегистрировано 24 118 случаев.

Наиболее распространенными нарушениями дипломатов являются паркование и превышение скорости. Благодаря своему иммунитету послам и сотрудникам посольств не грозят штрафы. Берлинская в прошлом неоднократно обращалась к дипломатам с призывом соблюдать правила дорожного движения. Тем не менее, количество нарушений ими правил дорожного движения в течение уже нескольких лет постоянно превышает 20 000.

В 2014 году, когда было совершено 23 403 нарушения, Берлинский сенат подсчитал, сколько штрафов фактически должны были заплатить дипломаты – 403 275 евро.

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