Многие граждане Германии больше не хотят ехать в США

28.02.2017 10:36 · 0 комментариев

Граждане Германии реагируют на политические события в Соединенных Штатах под руководством нового президента Дональда Трампа (Donald Trump). Многие начинают менять свои намерения относительно поездок. По информации издания «Welt», полученной из отраслевых источников, бронирование продаж поездок из Германии в США снизилось в январе 2017 года по сравнению с тем же месяцем 2016 года на 18 процентов. Однако, с точки зрения стран еврозоны, причиной этого может быть ухудшение обменного курса евро по отношению к доллару США.

Ослабление позиций Соединенных Штатов в качестве места отдыха уже явно наметилось и в 2017 году. Согласно данным исследователей рынка, бронирование вылетов на летний период 2017 года ещё в прошлом году сократилось на 9 процентов. Сезоном 2017 года считается период с мая по октябрь.

Тем не менее, это, вероятно, лишь отчасти связано с текущими политическими изменениями, так как решения по бронированию принимались, по большей части, перед выборами в США. Кроме того, в сравнительном отношении 2015 год был очень успешным годом в плане поездок. В 2015 году Соединенные Штаты посетили около 2,3 миллионов жителей Германии, это был рекордный год по количеству посетителей.

бронирование, поездка, США