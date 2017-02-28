Жители Восточной Германии зарабатывают меньше на 10 000 евро в год

28.02.2017 10:34 · 0 комментариев

Место проживания определяет заработок: через 27 лет после объединения страны в Восточной Германии зарплаты значительно меньше, чем на Западе. Между Северным морем и Альпами средний валовой годовой доход составляет 46 835 евро, между Мекленбургскими озерами и Эльбскими песчаниковыми горами – всего 37 373 евро. Только Берлину, который привлекает многих молодых людей, предпринимателей и стартапы, медленно удается подниматься к западному уровню доходов. Средние зарплаты в столице составляют 41 020 евро.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сравнительного портала Gehalt.de. Особенно хорошо зарабатывают жители Гессена и Баден-Вюртемберга, а меньше всего – в Саксонии-Ангальт и Мекленбурге-Передней Померании. Особенно заметными являются различия в промышленности, IT-отрасли, торговле и здравоохранении. Электрик на Западе зарабатывает за год в среднем на 10 000 евро больше чем на Востоке, что составляет 31 процент. Даже разработчики программного обеспечения до сих пор зарабатывают в новых федеральных землях в среднем на 17 процентов меньше, чем в Баварии и Рейнланд-Пфальце.

Хотя стоимость аренды жилья, продуктов питания и проезда в метро на Востоке меньше, чем на Западе, тем не менее, вряд ли можно сказать, что это на самом деле означает. Региональные различия в стоимости жизни уже в течение нескольких лет больше не фиксируются никакой официальной статистикой. По данным исследования, проведенного Федеральным институтом по строительству, городскому хозяйству и пространственному развитию (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung), разница между зарплатами в западных и восточных федеральных землях оценивается в 6 процентов – эти цифры, однако, зафиксированы в 2009 году и, возможно, изменились с тех пор.

Восточная Германия, Западная Германия, заработная плата