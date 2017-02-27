Ангела Меркель обошла Мартина Шульца по рейтингу

27.02.2017 10:53 · 0 комментариев

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель имеет шанс спустя некоторое время вновь занять свою нынешнюю должность. Ее рейтинг впервые стал выше, чем у соперника Мартина Шульца, который является членом Социал-демократической партии (СДПГ).

Только 36% немцев считают, что Шульц может стать новым канцлером ФРГ. Одновременно 50% граждан Германии склонны полагать, что это невозможно. В соответствии с социологическим анализом, СДПГ имеет одинаковый рейтинг с Христианским демократическим союзом. У них 32% голосов немецких граждан. Политическое объединение «Альтернатива для Германии», по итогам опроса, набрало только 9% голосов.

Эксперты говорят, что так называемый эффект Шульца начал идти на убыль. Оставив должность главы Европарламента, он вернулся в национальную политику своей страны и завоевал популярность, но, очевидно, ненадолго. Парламентские выборы состоятся 24 сентября.

www.vladtime.ru

выборы, канцлер, Меркель, Шульц