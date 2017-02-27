Китай в 2016 году являлся главным торговым партнером Германии

27.02.2017 10:53 · 0 комментариев

Впервые Китай стал главным торговым партнером ФРГ в 2016 году, превзойдя США, откатившиеся на третье место после Франции, сообщает агентство Reuters.

Германские импорт из Китая и экспорт в данную страну увеличились до 170 млрд. евро ($180 млрд.) по итогам прошлого года, по данным Федерального бюро статистики (Destatis).

Правительство ФРГ, вероятнее всего, одобряет подобное развитие экономических связей, поскольку это согласуется с целями по защите свободной торговли в мире после заявлений американского президента Дональда Трампа, пригрозившего введением тарифов на импорт в США, а также советника по торговле, обвинившего Германию в эксплуатации слабой единой европейской валюты для стимулирования экспорта.

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль предположил, что Евросоюзу необходимо переориентировать свою экономическую политику в сторону Азии из-за планов администрации нового президента США проводить политику протекционизма.

В Федеральном объединении немецкой оптовой и внешней торговли (BGA) заявили, что беря во внимание протекционистские планы нового американского президента, можно было бы ожидать, что торговые связи между Германией и Китаем будут и далее укрепляться.

Граничащая с Германией Франция остается вторым наиболее важным бизнес-партнером с общим объемом торговли в 167 млрд. евро, в то время как объем торговли с США составил 165 млрд. евро.

Напомним, в 2015 году США являлись главным торговым партнером Германии, опередив Францию впервые с 1961 года за счет прироста в американской экономике и ослабления евро.

Учитывая исключительно экспорт Германии, США, как и прежде, остаются самым крупным клиентом для произведенной в Германии продукции в 2016 году, импортируя товары из крупнейшей европейской экономики на сумму приблизительно 107 млрд. евро. Франция со 101 млрд. евро находится на втором месте, а третье занимает Британия, импортировавшая товаров из Германии на 86 млрд. евро.

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