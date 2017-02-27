BMW будет производить электромобиль Mini в Германии

27.02.2017 10:31 · 0 комментариев

Руководство концерна BMW Group рассматривает перспективы производства будущих электрических автомобилей марки MINI на территории Германии. Причина, по которой выпуск электрокаров может начаться на немецкой земле, а не в Великобритании, как это планировалось ранее, — выход этого государства из Европейского Союза.

Об этом сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя. В свою очередь, представители концерна BMW Group пока никак не комментируют эту информацию. По данным изданий, в ближайшее время состоится встреча руководства BMW Group и правительства Великобритании, на которой будет обсуждаться этот вопрос, после чего последует официальное объявление. По другим данным, окончательное решение по этому вопросу немецкий автогигант примет во второй половине 2017 года.

На текущий момент предполагается, что выпуск электрических автомобилей бренда MINI будет налажен на немецких заводах концерна BMW Group в городах Регенсбург и Лейпциг. Помимо этого сообщается, что производство электрокаров MINI может быть налажено на мощностях голландской компании NedCar. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что первый электрический автомобиль британского бренда MINI появится на рынке в 2019 году.

uincar.ru

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