10 нападений на мигрантов в день происходит в Германии

27.02.2017 10:30 · 0 комментариев

По данным министерства внутренних дел Германии, в 2016 году в стране было совершено более 3,5 тысяч нападений на мигрантов, то есть около 10 нападений в день.

В результате этих атак 560 человек получили ранения, включая 43 детей. Около тысячи нападений было совершено на жилье, где проживают мигранты, тогда как в 75% случаев насилие было совершено против самих мигрантов поблизости от места их проживания.

Решение открыть Германию для беженцев из стран, где идут войны, принятое канцлером Ангелой Меркель в 2015 году, поляризовало страну и привело к росту преступлений на почве ненависти.

Германские власти не успевают обработать огромное количество заявлений на предоставление статуса беженца, сообщает BBC News.

Общее число прибывших в Германию в 2016 году беженцев составило 280 тыс. человек, что более чем на 600 тыс. меньше, чем в 2015-м. Это связано в первую очередь с закрытием основного маршрута, которым мигранты попадали в Западную Европу — через Балканы — и с договоренностью между ЕС и Турцией.

Тем не менее проблема миграции, как ожидается, станет одной из основных на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Обнародованные министерством внутренних дел в ответ на парламентский запрос цифры являются пока предварительными. Власти не приводят сравнительного анализа с предыдущими годами, поскольку регистрация нападений на мигрантов в качестве отдельной категории преступлений началась лишь в 2016 году.

«Люди, которые оставили свои собственные страны, чтобы найти убежище в Германии, должны получить право на безопасное проживание», — говорится в заявлении германского министерства внутренних дел.

Депутат бундестага Улла Йелпке из Левой партии (Die Linke) считает, что власти слишком много внимания уделяют воображаемой угрозе мигрантов, хотя реальная угроза исходит от ультраправых.

«Неужели обязательно должны гибнуть люди, чтобы насилие, исходящее от ультраправых, вышло на передний план национальной повестки по безопасности? — заявила она. — Нацисты угрожают мигрантам и, соответственно, нашей демократии».

euromag.ru

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